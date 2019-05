Festival de Cannes : Elton John donne un concert privé sur la Croisette

Le Festival de Cannes bat son plein. Sur la Croisette, dans la soirée du 16 mai 2019, l'émotion était tout particulièrement au rendez-vous. Elton John a présenté son film biopic, "Rocketman". Mais le clou de la soirée était son duo avec l'acteur incarnant son personnage. Ils ont chanté le tube qu'il a enregistré sur le même endroit il y a 35 ans, "I'm still standing". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.