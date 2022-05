Festival de Cannes : le gang des escabeaux attend les stars

C'est un moment curial. Il faut trouver le bout de barrière libre pour y attacher solidement son escabeau. Il n'est plus possible de bouger ensuite pendant quinze jours. Pas question de se tromper, le mieux placé est en face des marches, et doté de bons voisins. "Moi, je crie, après ils arrivent. Ça marche à tous les coups", lance un membre du gang. Ils sont plus de 120 cette année dans le gang des escabeaux. Ils sont plus nombreux, pourtant il n'y a pas de bagarre. Ils se connaissent depuis longtemps. "Tout le monde qui se retrouve. C'est un peu comme dans un camping", lance un autre membre. Les plus anciens collectionnent les autographes et les photos depuis 35 ans. Il n'y a aucune lassitude. Chaque festival apporte son lot de bonnes surprises. Les plus jeunes sont tout aussi passionnés et deviennent de plus en plus nombreux. Il n'y a plus que quelques heures de patience, car le tapis rouge est enfin arrivé. La première montée des marches est prévue ce mardi soir à 19 heures. TF1 | Reportage S. De Vaissiere, R. Roiné