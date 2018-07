Le festival de Cornouaille met à l'honneur les traditions bretonnes

L'été marque la saison des festivals dans toutes les régions où la musique et les traditions s'accordent. A Quimper, le défilé "bugale", enfant en breton, est l'un des moment les plus appréciés de la fête. Tout petits, ils arborent déjà fièrement les coiffes et les costumes traditionnels de leur région. D'ailleurs, ces tenues tiennent une place essentielle dans la culture bretonne. C'est en affichant leurs plus beaux sourires que les petits ont émus la foule massée dans les rues du centre-ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.