Le Festival de l’oiseau et de la nature : entre expositions et découverte du milieu naturel  

En Baie de Somme, il est une belle idée de sortir en cette période de vacances : le Festival de l'oiseau et de la nature. On y trouve des expositions et des documentaires mais aussi de nombreuses sorties nature. Grâce aux explications des guides, c’est l’occasion de découvrir les multiples espèces qui se sont installées dans la baie. Le Festival dure jusqu’au lundi de Pâques.