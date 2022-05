Festival d’inventions au concours Lépine

Dans les allées de la foire de Paris, des centaines d’inventions, parfois très étonnantes, sont exposées. Les jurys ont jusqu’à dimanche pour les évaluer, une à une. Pour obtenir une médaille, l’idée doit avant tout être utile. "Un inventeur, souvent, il avait un problème, et il a essayé de le résoudre, donc il a inventé", explique René-Georges Lavergne, président du jury du concours. Ange Désiré N’Doudi Likoho, par exemple, a inventé un maillot de bain flottant. Une autre idée, utile cette fois-ci aux citadins qui manquent de place, mais aiment recevoir : un matelas pliable. Un peu plus loin se trouve la solution aux chaussettes orphelines ou des attaches aimantées.Tout le temps gagné grâce aux inventions, vous le passerez bien à profiter de votre déjeuner. Avec une petite machine nommée "Fouclette", vous n’avez plus à choisir. Cocote, grillade, ou plancha, vous pouvez presque tout faire, en même temps. Comme le fer à repasser ou le presse-purée en leur temps, le prochain objet qui changera votre quotidien se trouve sûrement à cette exposition. TF1 | Reportage M. Brossard, M. Derre