Festival Le Goût du Large, une fête pendant laquelle les coquilles Saint-Jacques ont cartonné

Les 10 et 11 novembre 2018 à Port-en-Bessin-Huppain, dans le Calvados, les coquilles Saint-Jacques ont été à l'honneur pendant le festival Le Goût du Large. L'occasion pour des milliers de gens de s'arracher ces produits bien frais ou pour commander des plats à emporter. D'autant plus que leurs prix n'ont pas dépassé les cinq euros le kilo. En une journée, les commerçants sont parvenus à vendre entre une tonne à une tonne et demie de coquilles Saint-Jacques. Le pays qui en produit 150 000 tonnes chaque année en est le deuxième plus grand consommateur au monde.