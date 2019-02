Fête du citron : les préparatifs battent leur plein à Menton

Chaque année, des personnages et des légendes apparaissent à Menton à l'occasion de la Fête du citron. Des oranges, des citrons et des fleurs sont cueillis pour décorer les chars et les jardins de la ville. Pour la 86ème édition, les dragons, les chimères et les phénix sont à l'honneur. Chacun s’attelle aux derniers préparatifs avant le coup d'envoi ce 16 février 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.