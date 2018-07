La fête des conscrits perdure en Alsace

A l'occasion de la fête des conscrits à Dorlisheim, en Alsace, on ne célèbre plus son départ à l'armée, mais tout simplement le plaisir de se retrouver. En effet, cette tradition n'a pas été supprimée avec le service militaire. Si en temps de guerre, la conscription signifiait le départ au front, elle est devenue un ciment permettant de ressouder le village. Place à l'émotion et aux nuits blanches tout au long de cette fête qui est aussi un rite initiatique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.