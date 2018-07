La fête de fin d'année scolaire, un moment tant attendu par les élèves et les parents

Ce sont déjà les vacances pour les jeunes, mais pour les primaires, il reste encore une semaine de classes. C'est aussi le temps des kermesses d'école. A Louvigny, dans le Calvados, c'est le jour où les élèves du CP au CM2 montrent ce qu'ils ont préparé. Devant la prestation de leurs enfants, les parents sont émus et ne cachent pas leur fierté. Puis, c'est autour d'un barbecue que tous se réunissent avant de poursuivre la fête de fin d'année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.