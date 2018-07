La fête de l'été ou la transmission de la culture basque

Durant les fêtes d'été, danser est l'une des bases de la culture basque. A Hasparren, Bixente Ciaurriz fait partie du groupe d'hommes qui ouvre le bal. Le jeune homme de 26 ans connaît par cœur les pas de danse. Puis, c'est aux plus téméraires de participer à la course de vaches. Sans oublier les parties de pelote à mains nues qui se jouent en binôme, face au fronton. La victoire permettra aux supporters de tous âges d'envahir le terrain pour danser la mutxiko. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.