La fête de l'ours, une tradition pour célébrer l'arrivée du printemps

La fête de l'ours est une tradition qui existe depuis longtemps dans les Pyrénées-Orientales. Le rituel consiste à lâcher des ours dans les ruelles pour poursuivre les villageois. Un véritable spectacle qui réunit les habitants dans la joie afin de célébrer ensemble l'arrivée du printemps.