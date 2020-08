Fête de la Mirabelle : le pari de la 70ème édition réussi

À Metz (Moselle), la mirabelle est la star de la fête. Produits incontournables du marché des saveurs, elles sont bien colorées, bien mûres et bien rouges, idéalement destinées à faire de la confiture ou même de la distillation. Cette année par ailleurs, les festivités ont été réduites à quatre jours seulement. Il y a certes peu de visiteurs, mais pour les producteurs, l'essentiel c'est d'être là. Pour ce qui est du port du masque et des règles de distanciation physique, personne n'y échappe.