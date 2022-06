Fête de la musique aux aurores

Ce mardi matin, le jour se lève en musique sur Rungis (Val-de-Marne). C'est là qu'a été donné le coup d’envoi de la Fête de la musique. Une dizaine d'artistes a accepté d'être présents. Les premières notes du concert résonnent dès cinq heures du matin. Les salariés du plus grand marché du monde suivent la cadence. "L'idée première c'est de travailler. Après, on ira s'amuser", ont-ils affirmé. La magie opère. "Il y a une super ambiance. Ça a été familial. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans un monde parallèle. Nous, on dort à cette heure", explique la chanteuse Vanille. "Je connaissais et je suivais sur Instagram Vanille, la fille de Julien Clerc. Je suis très contente de la voir se produire sur la scène", a déclaré une fan. Il y a la musique, mais d'un autre côté, il y a aussi la gourmandise, marché de Rungis oblige. Pour cet événement, les meilleurs producteurs proposent au public des dégustations gratuites. La Fête de la musique ne fait que commencer. Elle célèbre cette année ses 40 ans. TF1 | Reportage C. Casanova, S. Hernandez