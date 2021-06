Fête de la musique : les préparatifs de Charly, fan de Michel Sardou

Charly Baran aime Michel Sardou et le chantera pour la Fête de la musique. Ce concert, il n'y croyait plus. Il se produira sur une petite place de Valbonne où nous avons assisté à sa dernière répétition. "Ça fait un an et demi qu'on est là sans chanter. Moi, je n'ai rien fait", affirme l'artiste. Il n'est pas facile de s'y remettre tout en tenant compte de la technique, l'ordre des chansons ainsi que le souffle. Mais, il ne reste que quelques jours pour retrouver le meilleur. Le public restera assis, c'est une des obligations sanitaires. "Les gens sont prêts à faire la fête", confie Charly. "Je remercie Michel Sardou pour toutes ces chansons qu'il a écrites. Sans lui, je n'aurais pas fait mon métier", ajoute-t-il. Le concert est attendu par les habitants. "Ça va un peu nous changer la vie. On va redécouvrir la vie d'avant", lance l'un d'entre eux. "On va s'amuser. On en a été privé pendant un an, surtout les jeunes. Je pense que ça va nous faire du bien", dit une autre.