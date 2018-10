Fête de la Toussaint : les chrysanthèmes seront prêts en temps et en heure

En Maine-et-Loire, la fête de la Toussaint a bel et bien commencé. En effet, des pépiniéristes ont déjà effectué leurs premières livraisons de chrysanthèmes auprès de leurs clients. Souvent mises en pot, ces plantes existent sous toutes les couleurs et toutes les variétés. Le chrysanthème à grosse tête fête également son retour cette année 2018 mais coûte trois fois plus cher que les fleurs ordinaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.