Fête des boulangers : à la rencontre de Sylvain Thévenard à Limoges

Quand la ville dort encore, Sylvain Thévenard est déjà au fourneau. Pour travailler dès 4 heures du matin, il faut beaucoup d'amour pour son métier. Le boulanger transmet sa passion dans une recette simple : de la farine, du levain, de l'eau et du sel. Ces ingrédients sont mélangés avec un geste ancestral, en version moderne. Le reste est entièrement fait à la main. Le procédé est long et minutieux, mais il peut compter sur Paul qui l'a rejoint en février dernier. Le pain sort enfin du four après 1h20 de cuisson. A 8 heures, Sylvain se rend dans les halles de Limoges, aux côtés d'autres commerçants admiratifs. "Depuis qu'il s'est installé, il y a pas mal de monde qui circule. Il s'est fait sa petite réputation", raconte l'un d'entre eux. Un avis partagé par les clients fidèles depuis l'ouverture. "Ils sont très bons leurs pains, donc ils partent très vite. Je fais la queue pour être sûre d'avoir ce que je veux", confie une cliente. Il faut venir tôt, car ce vendredi matin, comme chaque jour, il n'en restera bientôt plus une miette.