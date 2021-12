Fête des Lumières à Lyon : les images des répétitions

D'un coup de baguette magique dans la nuit de décembre, la lumière a jailli pour faire danser les pierres millénaires de la cathédrale Saint-Jean. Le spectacle nous invite à regarder au-delà des apparences. C'est une Fête des Lumières comme des retrouvailles après un an d'absence pour cause de crise sanitaire. Le mauvais temps n'a pas découragé les Lyonnais, impatients de voir leur ville se réinventer comme une toile de maître. "C'est sympa de la retrouver enfin", lance l'un d'entre eux. Cet évènement, c'est quatre soirs de spectacles pour nous hypnotiser. L'objectif étant de faire ricocher la lumière jusqu'à la cime des arbres et de soulever les eaux du parc de la Tête d'Or comme dans un rêve. "J'aime bien les illusions et la musique aussi", lance un jeune garçon. "Ça nous rend fiers en tant que Lyonnais d'avoir cette fête", rajoute une habitante. Ce mercredi soir, la vente de nourritures et de boissons à emporter sera interdite, et le masque obligatoire. Malgré le rebond épidémique, cette nouvelle édition espère attirer près de deux millions de spectateurs. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys