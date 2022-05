Fête des mères à l’école : les cadeaux sont prêts

Dans cette classe de CP, la fête des mères est un événement incontournable. Il se prépare avec la plus grande attention. Ces enfants confectionnent un porte-clé et un bijou. Mais chut, cela reste un secret. Même implication chez les élèves de CM2. Fiers de leur maman, ils veulent lui dire "merci" tout simplement : "une maman, c'est une personne qui est là pour nous, qui nous aide quand on a des difficultés et qui nous aime surtout" ; "moi j'aime beaucoup ma maman et j'essaye de faire le meilleur pour elle" ; "je veux la remercier de m'avoir mis au monde". Ici, cette fête devient une formidable occasion pour apprendre à dessiner et à peindre. "On a quand même des enfants qui écrivent de moins en moins et qui ont moins en moins envie de le faire. Là, la motivation y est et ils ont envie. Ils n'ont pas peur, c'est leur vrai expression artistique : ils cherchent, ils créent, ils essayent, ils expérimentent", se réjouit Marie Romano Berkowicz, professeure de classe de CM2. Voici quelques mots doux : "chaque fois que j'ai besoin de toi, tu es toujours là" ; "en ce jour, je veux te remercier et t'envoyer mille baisers" ; "bonne fête ma petite maman". TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand