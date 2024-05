Fête des mères : c'est l'intention qui compte ?

C'est normalement un petit paquet qui va aussitôt devenir un grand souvenir. À l'occasion de la Fête des mères, un garçon de quatre ans offre du savon en guise de cadeau pour sa maman. En partant à la rencontre des mères, nous avons fait un premier constat. Lorsqu'une maman est à la fête, elle est très souvent comblée de bonheur. "J'ai toujours été émerveillée par ceux qu'ils m'ont offerts", confie une mère de famille. Sans surprise, le cadeau le plus offert aujourd'hui est la fleur ou le bijou. Pour les garçons, la surprise devrait être réussie. Attention tout de même à l'excès de confiance, car certaines publicités ne sont pas forcément du meilleur goût. C'est certain, il y a quelques cadeaux à éviter comme les aspirateurs ou les appareils électroménagers. Existe-t-il d'autres cadeaux à éviter ? "Ça vient toujours de leur cœur, alors ça nous fait toujours plaisir", témoigne une maman. Alors à bien y réfléchir, le plus beau des cadeaux serait finalement une simple déclaration d'amour. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive