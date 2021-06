Fête des mères : les enfants dans les starting-blocks

Ce qui se passe dans une classe nantaise est désormais confidentiel, surtout pour les mamans, qui n'ont pas le droit de regarder avant dimanche. Les élèves leur préparent plein de surprises. Au programme ce vendredi matin : de jolies cartes avec des lettres dessinées avec soin, et surtout des œuvres d'art. Les enfants préparent leurs cadeaux depuis une semaine maintenant, mais tous ces efforts en valent largement la peine. "Pour les enfants, c'est un moment très festif. Ils ont à cœur tout au long de l'année de faire plaisir à leur maman, à leur papa et aux grands-parents", a expliqué Stéphanie Queinnec, institutrice. Il reste une surprise, et de taille, une poésie apprise par cœur et une récitation chorégraphiée de Jeanne et de Daphné. Cartes, poèmes, dessins ... tout simplement pour dire "je t'aime" à maman. Tout est donc prêt, il ne reste plus qu'à repartir discrètement avec les cadeaux pour les brandir dimanche en criant : "Bonne fête maman !".