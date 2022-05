Fête des mères : les fleuristes à la fête en ce week-end de l’Ascension ?

C’est parti pour une fin de semaine intense. Chez "Lysland", magasin fleuriste de Caen (Calvados), les commandes sont nombreuses. En coulisse, Charly n’a plus une minute à lui. En boutique, certains clients sont un peu en avance. Et il est parfois difficile de se décider. Heureusement, Emmanuelle Pensibis a l’habitude. Elle travaille à la boutique depuis quinze ans. Et chaque année, il y a une solution pour les indécis, à moins de 30 euros. "Le produit phare, c’est la pivoine, qui est très attendue toute l’année. On ne peut jamais se tromper avec la pivoine, elle fait toujours plaisir", explique la fleuriste. Cinq personnes supplémentaires vont travailler pour répondre aux demandes. Cette année, la fête des mères est célébrée au même week-end que l’Ascension. Édouard et Ernest, deux jeunes clients de la fleuriste, ne vont pas oublier leur grand-mère. Ils ont choisi un bouquet avec l’aide de leur maman. Offrir des fleurs, c’est aussi créer des souvenirs en famille, comme pour Isabelle. Après tout, qu’importe le cadeau, c’est l’intention qui compte. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Vieira