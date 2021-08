Fête du cassoulet à Castelnaudary : le haricot à l'honneur depuis jeudi

Dans les restaurants de Castelnaudary et des alentours, les cuisiniers sont en ébullition. Pendant ces quatre jours de fête, ils servent des milliers de cassoulets avec toujours la même recette : des haricots de Castelnaudary et quatre beaux morceaux de viande. Sur les terrasses de la ville, les affamés sont nombreux. Certains n'ont pas hésité à faire plus d'une heure de route pour déguster le plat. "Le cassoulet, c'est plus que sacré, c'est une institution" ; "Moi personnellement, c'est le deuxième", lancent certains. Cette année, l'événement est en version réduite, mais pas de quoi gâcher l'ambiance. Dans la tradition, les membres de la Confrérie du cassoulet enfilent leurs plus beaux vêtements. Ne leur parler pas surtout de déguisement. "C'est très sérieux, ce sont des robes qui représentent notre confrérie avec les couleurs du cassoulet : marron et jaune", explique l'un des membres. Cette fête est aussi le moment d'accueillir de nouveaux dignitaires, à savoir les fervents défenseurs du plat. Et si vous avez encore un peu d'appétit, sachez qu'il existe aussi un cassoulet glacé, à base de nougatine.