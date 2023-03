Fête du Citron, la grande braderie

À l'intérieur des jardins, le déshabillage des structures a commencé. À l'extérieur, il y a une file d'attente. Comme chaque année, les habitants et les vacanciers patientent parfois plusieurs heures pour profiter de la vente des citrons et des oranges de la fête. À un euro le kilo d'agrume, c'est bon pour le porte-monnaie. Pour limiter le gaspillage, les fruits les moins abîmés, encore consommables, sont proposés à la vente. Juste en face, ce sont les parterres de fleurs qui sont bradés. Ces fleurs sont à six euros la caisse et elles vont connaître une seconde vie. Les raisons de ce succès sont bien sûr les prix, mais pas seulement, c'est aussi une façon pour certains de ramener un petit bout de la fête du Citron chez eux. Beaucoup de touristes prennent quelques kilos juste pour le symbole. En tout, dix tonnes d'agrumes ont été vendues. Ils ne finiront pas à la poubelle. Tout doit disparaître. La fête du Citron reviendra l'année prochaine sur le thème des Jeux olympiques. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard