Fête du Klevener à Heiligenstein : une tradition à succès

Chaque année, en Alsace, l'été est rythmé par les fêtes viticoles. Les 10 et 11 août 2019, la rue de Heiligenstein s'est transformée en salle à manger géante à l'occasion de la 40ème édition de la Fête du Klevener. Un événement rendu possible grâce à des dizaines de bénévoles. C'est aussi un moyen de se retrouver en famille, entre amis ou même de faire de nouvelles rencontres. Rien de mieux pour partager les cultures et les nouvelles traditions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.