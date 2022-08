Fête du village à Mittelbergheim en Alsace

Dans les ruelles bondées de ce magnifique village alsacien, on y retrouve de la musique, des lampions, des spécialités régionales et la foule des grands jours. On suit les gourmands rien qu'à l'odeur des flammekueches. Ce week-end à Mittelbergheim, elles étaient sur toutes les tables. Tout est dans le coup de spatule. Une brigade complète assure le service. Ils sont une quinzaine à se charger de cette mission essentielle, cuire un bon millier de tartes flambées dans ces fours à bois. Rassurez-vous, il n'y a pas qu'à manger à Mittelbergheim. La commune est une île entourée par 215 hectares de vignes. C'est pour ses vins blancs que beaucoup sont venus de loin. Chez les vignerons, une nouvelle génération apprend le métier. Pour eux c'est une évidence, le vin nature, c'est le vin de demain. Même si dans l'hôtel de ville, transformé en caveau, les classiques restent présents. Et pas de fête de village sans musiques. Sur cette piste de danse, on y retrouve des souvenirs d'enfance, des rencontres, des sourires. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre