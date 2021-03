Fête foraine : bras de fer entre le maire et le préfet de Chalon-sur-Saône

La ville de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) a décidé de maintenir sa fête foraine. Un soulagement pour les professionnels. "Ça fait du bien moralement, ça nous donne un but car on n'a pas l'habitude de rester sans travailler", explique l'un d'entre eux. "C'est un grand bonheur parce qu'on attend ça depuis des mois et des mois", lance un autre. Sur place, on délimite les emplacements juste avant l'installation des manèges. À l'arrêt depuis le 16 octobre dernier, les forains se retrouvent sans revenu. Une situation qui ne peut pas durer selon eux. Après avoir établi avec les forains un protocole sanitaire strict, le maire a signé lundi un arrêté municipal contre l'avis de la préfecture. "Dans ce territoire, on est dans une accalmie épidémique. On peut en profiter sans mettre personne en danger", déclare Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône. Une décision qui fait plaisir aux habitants pour qui c'est une tradition. L'ouverture prévue pour vendredi reste incertaine. Le tribunal administratif saisi par le préfet devrait trancher dans les prochains jours.