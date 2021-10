Fête foraine : la Vogue des Marrons de retour à Lyon

En voiture, la chenille redémarre à la Vogue des Marrons de Lyon (Rhône). Le verdict est sans appel : que du bonheur. "C'est super, c'est génial" ; "Ça rappelle des souvenirs de jeunesse. C'est chouette pour les enfants". Les forains vous font tourner la tête avec leurs manèges à sensation. Absent l'an dernier, Jonathan Chassard retrouve enfin son public. "J'aime bien animer et faire crier les gens, les faire rigoler et les faire sourire", confie-t-il. La mythique Vogue des Marrons anime le boulevard de la Croix-Rousse à Lyon depuis 1851. Une histoire d'amour entre André, le plus ancien forain, et des habitants, fidèles au rendez-vous. À la fête foraine, on ne sait même plus qui des enfants ou des parents s'amusent le plus. Vous avez faim, ça tombe bien. Barbapapa ou encore churros, rien ne manque ici, comme les incontournables marrons. C'est la saison. La fête se tient sur la colline jusqu'au 14 novembre prochain.