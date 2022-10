Fête foraine : l'affluence malgré les prix

À la Vogue des marrons, la célèbre fête de Lyon, les familles veulent se faire plaisir malgré tout. Les manèges vont vous faire tourner la tête. Frissonnez de plaisir dans le train fantôme au risque de percer les porte-monnaie. Sur la colline de la Croix-Rousse depuis 150 ans, c'est le rendez-vous des gones, les enfants comme on dit à Lyon. Avec 70 attractions et des indémodables, comme la pêche aux canards, les enfants s'amusent : "Il y a plein de jeux" ; "On peut apporter un petit souvenir". Avec des prix oscillant entre quatre et dix euros par manège, cette année, la Vogue des marrons coûtera plus cher. Mère de quatre enfants, Sabrina a prévu un budget de 100 euros. Un effort financier non négligeable. Pas question de se passer des marrons grillés à quatre euros, emblème de la fête foraine. Même pour la barbe à papa, certains n'hésitent plus à faire jouer la concurrence. À Lyon, la colline de la Croix-Rousse vibrera au rythme de la Vogue jusqu'au 13 novembre. TF1 | Reportage C. Blampain, E. Nappi