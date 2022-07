Fête nationale : le retour des bals populaires

Les habitants de Pagny-sur-Moselle traversent la ville au rythme d'un orchestre ambulant. "C'est quelque chose qu'on connaît depuis qu'on est enfant et on perpétue les traditions avec nos enfants. C'est important de le faire avec eux" ; "On est tous restés de grands enfants", lancent deux mères de famille. Il suffit de suivre les petites lumières pour trouver le reste des habitants. Boire un verre entre voisins et amis, c'est toute une ville qui célèbre enfin le quatorze juillet après deux ans d'annulation. Aux fourneaux, le club de pétanque avec JB, As de la boule et de la frite : "Les frites, c'est le secret d'une fête réussie et à Pagny, c'est la tradition depuis des décennies". Quand la nuit tombe, place aux traditionnelles balles. Et à chacun son style. L'ambiance est interrompue par le feu d'artifice. Un moment de contemplation avant de retrouver la fête jusqu'au bout de la nuit. TF1 | Reportage C. Gerbelot, C. Hanesse