Fête des plantes de Doullens : immersion dans les coulisses des préparatifs

La fameuse fête des plantes de Doullens débute ce week-end dans la Somme. Les pépiniéristes de la région s'activent au cœur de la citadelle et préparent cette rencontre tant attendue. Violet, jaune, rouge vif, les spécimens attirent le regard, mais certaines espèces ne se touchent pas qu'avec les yeux. Elles se découvrent avec les mains, voire même, se dégustent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.