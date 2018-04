La Fête des plantes, une première à Esquelbecq

La première édition de la Fête des plantes s'est tenue les 21 et 22 avril dans le parc du château d’Esquelbecq, dans le Nord en région Hauts-de-France. La fanfare a commencé les festivités. Les amateurs de fleurs se sont donnés rendez-vous dès l'ouverture pour avoir l'embarras du choix. Certains visiteurs ont même fait des centaines de kilomètres pour participer à cet événement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.