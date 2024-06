Fêtes des pères : chacun cherche son cadeau

Chaque année, c'est le même casse-tête. Trouver un cadeau pour la fête des pères qui ne soit pas une cravate ou des chaussettes, c'est presque une mission impossible. Nous avons posé la question au premier concerné : "Pas de consigne, pas d'idée, je les laisse faire et ce sera parfait". Pas forcément la bonne méthode. Mais pourquoi est-ce si compliqué de trouver un cadeau pour la fête des pères ? L'explication est simple : le rôle de père est longtemps associé à celui qui fournit et non pas celui qui reçoit. Mais les choses ont évolué, vêtements ou chaussures sont une valeur sûre. Mais pourquoi ne pas casser le code et pousser la porte d'un magasin de cuisine ? Couteaux, ustensiles... ou même matériels de pâtisserie. Parmi les stars cette année, le jeu de société. "C'est une excellente idée pour réunir la famille", dit une maman. Enfin, rappelons qu'il n'est pas nécessaire d'acheter quelque chose, un peu d'imagination comme une poésie et des mots sincères feront sûrement tout autant plaisir. TF1 | Reportage E. Vinzent, L. Lemaitre