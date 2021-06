Fêtes foraines : la ducasse de Bergues, l'une des premières à redémarrer

Les bonnes odeurs de croustillants sont de retour. Cela fait huit mois qu'on attendait ça à la ducasse de Bergues. Petits et grands en avaient presque oublié la saveur. Quelques stands plus loin, Clément, lui, n'a rien perdu de son aplomb au tir à la carabine. Tout aussi douée, mais plus modeste, Amina a pu enfin profiter de son attraction préférée avec une grande dextérité. Les parents, eux aussi, sont retombés en enfance. Certains ont tout fait pour attraper les plus belles peluches. Pour leur part, les forains sont aussi heureux. Les derniers mois ont été compliqués. Alors, à Bergues, on a facilité la reprise. "Normalement, les fêtes foraines ouvrent toujours le samedi, mais là, on a l'autorisation d'ouvrir le mercredi", explique Laurence Prunier, gérante des bornes d'arcade Copacabana Cascades. Les protocoles sanitaires restent stricts. Dans le manège de Sandrine Merveillie, un siège sur deux est occupé. Mais les forains espèrent de tout cœur faire le plein cet été. À Bergues, la fête se poursuit jusqu'à dimanche 20 juin.