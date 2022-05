Fêtes johanniques : Reims à l’heure médiévale

Un saut dans le temps. Les visiteurs découvrent les traditions médiévales et les incontournables combats d'épée. Derrière les costumes se cachent des passionnés. Pour ce week-end exceptionnel, Pierrick troque sa tenue d'électricien contre celle d'un combattant. "On peut raconter la vie que pouvaient vivre les soldats au début du XVe siècle", confie-t-il. Rendre hommage à Jeanne d'Arc qui a libéré la ville des mains des Anglais au XVe siècle". L'occasion pour une démonstration de canons d'époque devant les yeux ébahis des enfants. Ici, même la cuisine est médiévale. Les plats traditionnels font mouche auprès du public. "C'est la première fois que je goûte ça, donc franchement, c'est une belle surprise", lance un visiteur. En coulisses, celle que tout le monde attend : Jeanne d'Arc, incarnée par une lycéenne. Face à son public, elle a défilé, suivie des personnages des fêtes. Après deux ans d'annulation, les fêtes johanniques ont réuni une centaine de milliers de personnes. Un succès que tous espèrent revivre l'année prochaine. TF1 | Reportage C. Gerbelot, C. Hanesse