Feu dans le Verdon : évacuations et inquiétude

Depuis le réveil, l'impatience commence à gagner les campeurs. Le feu a beau avoir ralenti dans la nuit, beaucoup de touristes commencent à perdre l'espoir de pouvoir réintégrer le camping ce jeudi soir. "On va chercher un autre endroit pour finir les vacances" ; "On va bouger, on va chercher une autre solution", lancent certains. Sur les 400 personnes évacuées mercredi soir, près de la moitié a passé la nuit dans un gymnase de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence). Contrairement à d'autres, impossible pour tous ces campeurs d'interrompre les vacances et de rentrer à la maison. La décision de réintégrer ou pas le camping sera prise en milieu de l'après-midi en fonction de la situation, car le feu reprend par endroits à flanc de montagne. En effet, 200 mètres de garrigue seulement séparent les flammes de la forêt de pins, très inflammable, où se situe le camping. Les opérations s'annoncent compliquées. Des hélicoptères de largage sont attendus sur le site pour venir en aide aux 210 pompiers déjà mobilisés. TF1 | Reportage M. Desmoulins, L. Cloix