Feu d’artifice à Cholet : deux morts dont un enfant

La soirée s'annonçait festive, mais à Cholet (Maine-et-Loire), elle a viré au cauchemar. Le feu d'artifice du quatorze juillet vient à peine de commencer lorsqu'une fusée a explosé au sol, au beau milieu du public. Les vidéos tournées par des spectateurs ont montré la scène. "J'ai vu du feu à terre. La priorité, c'était de partir. Ce n'est qu'après que j'aie réalisé qu'en fait, il y avait des gens qui étaient en feu", témoigne une dame. Ce vendredi matin, les enquêteurs ont investi les lieux. Un enfant de sept ans et sa sœur de 24 ans ont perdu la vie. Sandy et Manon ont filmé la violence de l'explosion. Le jeune couple s'interroge sur les mesures mise en place pour assurer la sécurité du public. "Il a fallu peut-être une distance de sécurité plus élevée", pense le jeune homme. Le procureur d'Angers, Eric Bouillard, a ouvert une enquête pour homicides involontaires et blessures involontaires. Pour l'instant, aucune piste n'est écartée. Savoir pour quelle raison cet incident s'est produit. Oui ou non les choses avaient été faites dans les règles pour le déroulement de cette manifestation. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec, F. Bourdillon