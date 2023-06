Feu de forêt : 200 pompiers mobilisés dans les Vosges

Après plus de quinze heures de lutte, les pompiers arrivent enfin à contenir le feu. Mais le travail continue. Ici, ils arrosent les lisières de la forêt. Mardi, vers quinze heures, l'incendie se déclare dans cette habitation pour des raisons encore inconnues, sans faire de blessés. En quelques minutes, il a atteint ces arbres résineux, particulièrement inflammables. Près de 30 hectares ont été brûlés. Une forêt chère aux cœurs des habitants du village. Au réveil, ils sont abasourdis. Ici, il n'a pas plus depuis un mois. Devant la maison brûlée, le maire ne peut que constater les dégâts d'une sécheresse précoce. Toute la nuit, 200 pompiers ont lutté contre les flammes. Des renforts des départements voisins continuent d'arriver ce mercredi matin, mais le terrain accidenté complique leur travail. Un hélicoptère bombardier d'eau appuie les pompiers à terre. Une aide précieuse, mais il redoute le vent avec des rafales attendues jusqu'à 50 km/h. TF1 | Reportage C. Gerbelot, C. Hanesse