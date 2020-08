Feu de forêt à Martigues : l'enquête commence

La Côte Bleue est complètement défigurée ce jeudi matin, tout a brûlé. Chez les habitants, la tristesse a laissé place à la colère. En effet, les incendies se répètent d'année en année dans la région et les riverains s'interrogent. Les douze policiers de la brigade criminelle de la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône analysent tous les indices. Aucune piste n'est écartée durant l'enquête, même si pour les pompiers, cet incendie serait d'origine humaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.