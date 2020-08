Feu de forêt à Martigues : les flammes maîtrisées mais pas totalement éteintes

Mardi, d'importants incendies ont détruit 1 025 hectares de forêt à Martigues. Les feux sont actuellement maîtrisés, mais ne sont pas totalement éteints. Et cette situation inquiète les pompiers. Ces derniers doivent redoubler de vigilance car le vent ne cesse de se lever et les températures de grimper. Les risques de reprise des incendies sont donc considérables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.