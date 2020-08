Feu de forêt à Martigues : les habitants constatent les dégâts

À cette heure, le feu de forêt à Martigues (Bouches-du-Rhône) n'est pas encore éteint mais reste sous contrôle. Plusieurs campings et quartiers n'ont pas été épargnés. Ce mercredi matin, les habitants ont commencé à revenir sur place. Alors que les pompiers ont fait ce qu'ils pouvaient, les dégâts matériels restent importants à cause de la violence du feu. Les familles font face à un spectacle de désolation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.