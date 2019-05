Feu de forêt : faut-il débroussailler autour des habitations ?

A Pégomas, dans les Alpes-Maritimes, les habitants doivent désherber les jardins avant le 1er juillet 2019. Un geste obligatoire qui permet de se protéger des incendies. Pour un débroussaillement efficace, il faut couper toutes les branches à moins de trois mètres des maisons, espacer les arbres de trois mètres chacun et supprimer la végétation au sol. Le non-respect de cette règle expose à une amende allant de 135 euros à plusieurs milliers d'euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.