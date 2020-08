Feu de forêt : les pompiers du Loiret en alerte

Ce mois de juillet 2020 a été le plus sec depuis 60 ans, et ce n'est pas sans conséquence. Dans le Loiret, les pompiers doivent désormais composer avec des feux comme on n'en voyait que dans le Sud. Ils ont dû s'adapter et revoir toute leur organisation. C'est notamment le cas à Vienne-en-Val où 250 hectares de forêt ont brûlé il y a dix jours, un record dans le secteur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.