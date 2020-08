Feu de forêt : une nuit d'enfer à Martigues

Près de 3 000 personnes, habitants et vacanciers, ont dû être évacuées dans la soirée de mardi à Martigues (Bouches-du-Rhône). Le premier gros incendie de l'été s'est déclaré dans cette commune. Attisé par les rafales de vent, le feu s'est vite propagé, détruisant 1 025 hectares de garrigues et de pinèdes et se rapprochant dangereusement des habitations. Cet incendie hors normes a mobilisé près de 1 800 pompiers.