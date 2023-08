Feu hors de contrôle, des touristes évacués aux Canaries

Rien ne semble pouvoir arrêter les flammes. Heure après heure, elles continuent leur progression, dévorant tout sur leur passage. À Tenerife, plus de 3 700 hectares sont partis en fumée devant des pompiers et des habitants impuissants. Eux ont été évacués jeudi soir. Ce vendredi matin, ils sont venus récupérer quelques affaires et déjà, il faut repartir. "Je ne sais pas si on pourra revenir", déclare la victime. Face à la puissance de l'incendie, ils tentent de protéger comme ils le peuvent leurs habitations. Certaines routes sont fermées à la circulation, la fumée est si dense qu'il est presque impossible de distinguer le Teide, pourtant juste en face. En trois jours, plus de 7 000 personnes ont été confinées ou ont dû évacuer. Certaines ont trouvé refuge dans un gymnase. Elles ont dormi quelques heures à peine sur des lits de camp : "J'ai vu le feu venir tout près de nos maisons. Le risque est de perdre tout ce pourquoi on a travaillé. C'est beaucoup de peine". Aucun ne se fait d'illusions, ils vont passer la journée le regard fixé sur les flammes qui dévorent la montagne. TF1 | Reportage B. Guénais, L. Outtier, P. Lormant