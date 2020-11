Feu vert pour la vente des sapins de Noël

C'était un feu vert très attendu par les fleuristes. Désormais, ils peuvent vendre les sapins de Noël. À Nantes (Loire-Atlantique), Laurène Legendre et ses collègues s'activent pour que tout soit prêt. La seule restriction qui leur est imposée, c'est que les arbres soient exposés à l'extérieur. L'équipe a commandé et stocké près de 350 sapins jeudi dernier. Ce Noël, eux, ils y croient. Un peu plus loin, Brice Nicoleau a, lui aussi, exposé ses sapins ce vendredi matin. Il a déjà une trentaine de commandes, mais il sait que bon nombre de ses clients attendent le 1er décembre. Pour les frileux par ailleurs, ce fleuriste propose de livrer les arbres directement à domicile. C'est chose faite chez Marianne qui a déjà ses décorations toutes prêtes et chez elle, tout est fait maison. Pendant ce temps, certains, comme Antoine, viennent déjà chercher leurs sapins devant les boutiques. D'autres, par contre, préfèrent attendre pour être sûrs d'avoir toutes les épines le 24 décembre.