Feuillages pour bouquets : toujours plus colorés

Olivier Vandendaele cultive des arbres de 80 espèces pour la beauté de leurs feuilles, leur graphisme et leur originalité. Son métier : feuillagiste. Une profession méconnue. Dans sa famille, elle se transmet de père en fils. "Ça fait déjà trois générations qu'on fait des plantations de feuillage. Mon grand-père auparavant travaillait aux Halles de Paris avec mon père. Il vendait du feuillage à l'époque. C'était surtout pour les poissons. Et par la suite on s'est plus diversifié dans les feuillages pour la décoration florale", nous confie-t-il. Ses clients : les fleuristes essentiellement. A travers eux, il perçoit les goûts du public, leur évolution. Son défi à lui, c'est d'anticiper les effets de mode. Mais avant de les exploiter, patience ! Certains poussent très lentement, comme le liquidambar aux feuilles étoilées qui se vend plus cher qu'une très belle fleur. Le public raffole aussi de l'étrange, comme ce saule à la fois coloré et noueux, prisé pour ses branches, ou ces tiges de ricin aux fruits hérissés. Cette diversité de feuillages se retrouve chez les fleuristes. TF1 | Reportage A.M. Blanchet-Bouchet, J.F. Drouillet, S. Roland