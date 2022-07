Feuilles mortes, c'est l'automne en plein été

C'est une scène digne du mois d'octobre. À Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne), les employés municipaux ramassent les feuilles mortes des platanes, avec plus de trois mois d'avance. "Normalement, on attaque le ramassage des feuilles fin septembre et début octobre", confie Jean-René Bressoles. Dans la commune, les habitants sont surpris par le paysage automnal. Le phénomène concerne les villes, mais aussi les vergers. À quelques kilomètres, Francis Cazeneuve observe ses arbres fruitiers avec tristesse. "Là, il y a plus de 50% des feuilles qui ont disparu et pratiquement toutes les noix sont tombées", explique-t-il. La sècheresse et les fortes chaleurs sont responsables de ces chutes précoces. Les arbres perdent de l'eau par les feuilles. Alors pour s'économiser et survivre, ils se séparent d'une partie de leur feuillage. Mais cette solution affaiblie leur organisme. Avec les sécheresses successives, les arbres n'ont plus le temps de récupérer. TF1 | Reportage M. Chaize, M. Larradet