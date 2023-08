Feux à Saint-André : de nouveaux dégâts découverts

Cette carcasse, c'était un camping-car. Partout où se porte notre regard, il ne reste presque plus rien. On y voit les débris d'un bungalow, abandonné dans la précipitation. Il est difficile de croire que l'allée était avant bordée de mobil-homes. Il ne reste plus rien des toboggans, qui étaient l'un des points forts du camping. La piscine, elle, est désormais entourée d'arbres brûlés. Juste à côté du camping se trouve la maison de Françoise et de son époux. Elle paraît épargnée. Elle découvre l'intérieur pour la première fois. Ils y vivent depuis 18 ans. Désormais, ils vivent au jour le jour, hébergés chez leur fille en attendant le passage de l'expert. À quelques kilomètres de là, un autre camping a, lui aussi, été un temps menacé. En effet, 1 000 personnes étaient évacuées en urgence. Heureusement, ici, il n'y a aucun dégât. Ce mercredi matin, une dizaine de gendarmes accompagnent les vacanciers qui reviennent. Leur mission est de s'assurer que tout va bien. Tous les vacanciers ont pu retrouver leur logement dès sept heures. TF1 | Reportage T. Vartanian, M. Alibert, D. Pires