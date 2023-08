Feux au Canada : le difficile ravitaillement des sinistrés

Nick et Cameron se préparent à une traversée à haut risque. "On charge le bateau pour apporter de l’aide aux gens de l’autre côté du lac. (…) Nous avons des amis et de la famille là-bas.", rapporte Nick. La traversée va durer deux heures. Ils se rendent jusqu’à l’autre bout du lac. C’est le seul moyen d’atteindre ces villages. Ils vont faire 40 kilomètres de trajet dans la fumée toxique. L’incendie a ravagé plus de 40 000 hectares de forêt autour du lac Shuswap. Le village de Lee Creek est partiellement détruit par les flammes. Parmi les 400 habitants, une centaine a choisi de rester malgré les ordres d’évacuation. Ils sont coupés du monde, avec le feu à leurs portes. Comme il n’y a plus aucun commerce, ils reçoivent uniquement des dons. La distribution se fait chez Barrie, une habitante. "On essaye de protéger les maisons de notre communauté. Nous avons déjà beaucoup perdu, on ne veut rien perdre de plus.", lance-t-elle. Jusqu’à présent, la police a toléré leur présence, car elle n’a pas nui au travail des pompiers. TF1 | Reportage I. Bornacin, E. Fourny