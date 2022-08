Feux dans le Gard : plusieurs pompiers blessés

Ce lundi matin, on retrouve une forêt calcinée, encore fumante. L'incendie d'Aubais ne progresse plus, mais les pompiers continuent sans relâche de noyer les lisières : "En surface ça a l'air éteint, mais en dessous ça continue à couver, et des flammèches ressortent". Il faut noyer chaque recoin, remuer la terre, car la végétation au sol est très sèche. Le feu s'enfonce alors très profond dans le sol. Les reprises de feu sont possibles pendant plusieurs jours. Pour les éviter, plus de 400 pompiers sont restés sur place toute la nuit. A certains endroits, le feu était encore actif, comme dans un hangar contenant du foin. Malgré la détresse de son propriétaire, les pompiers ont fait le choix stratégique de ne pas l'éteindre. C'est une manière d'économiser l'eau. Il a fallu noyer les lisières sans discontinuer, même de nuit. Alors que le feu baisse en intensité, pas question de relâcher la pression. Après dix heures passées dans l'incendie, l'équipe s'accorde tout de même une courte pause, indispensable. Aujourd'hui, la situation s'améliore mais les pompiers restent attentifs. TF1 | Reportage A. Cazabonne